Кто будет следующим тренером для сборной России?

Футбольный комментатор и телеведущий Нобель Арустамян высказался о ситуации с поиском нового главного тренера для сборной России после расставания РФС со Станиславом Черчесовым.

«РФС вел переговоры с российскими тренерами — изначально замену Черчесову видели на нашем рынке. Но рынок очень узкий, выбор небольшой — все фамилии на слуху, я в первую очередь о Карпине и Слуцком. С обоими, как вы знаете, у РФС не срослось. В итоге переключились на иностранных кандидатов. Конкретики тут пока нет, но самый очевидный вариант — Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС, прежде всего Дюкова и Максима Митрофанова.



Не исключено, что в ближайшее время всплывут и другие варианты — РФС последние недели активно предлагают разных тренеров. В частности, из Германии, из Италии. Доменико Тедеско — в их числе. Почти прямая речь в канале у коллеги Алланазарова дает понять: сам Доменико готов вступить в предметные переговоры. Но ждет официального предложения.



Повторю: нет окончательного решения. У Дюкова большой опыт назначения иностранных тренеров в Зените — от Лучано Спаллетти до Мирчи Луческу. Контактов в Европе тоже хватает. Не удивлюсь, что могут появиться самые неожиданные варианты», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.



Ранее сообщалось, что источник в РФС исключил назначение Лева и Виллаш-Боаша в сборную России.