Российский футбольный союз отправил Черчесова в отставку

Сегодня озвучено официальное решение о расторжении контакта с главным тренером российской сборной и его тренерским штабом.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Контракт с ним был заключен до до декабря 2022 года, то есть до окончания чемпионата мира в Катаре.



Зарплата главного футбольного тренера составляла € 2,5 млн в год. Под его руководством сборная провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений). Самое значительное его достижение - выход российской команды в четверть финала чемпионата мира по футболу 2018 года.



На чемпионате Европы 2020 сборная России заняла последнее место в группе В, выиграв только у команды Финляндии. Встречи с Бельгией и Данией завершились провалом, что вышвало сильное недовольство болельщиков. Несмотря на это технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, назвав основной проблемой невысокий уровень игроков.

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РФС разорвал контракт с Черчесовым. pic.twitter.com/X8wFUfTgHP — Суровый патриот (@moonspirit_99) July 8, 2021

На официальном сайте РФС приведено высказывание президента организации, Александра Дюкова:



"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года".



Пока, как сообщают отечественные СМИ, в список потенциальных наставников сборной входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.