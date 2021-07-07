Туристы потратили 1 млрд рублей за время Евро-2020 в Петербурге

Туристы потратили за время Чемпионата Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге более 1 млрд рублей. Об этом 6 июля сообщает банк ВТБ.

«За время проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге туристические траты в городе превысили 1,5 млрд рублей, на 20% превысив значения мая этого года и более чем в 4 раза — показатели июня 2020 года», — говорится в сообщении.



Отмечается, что за месяц футбольных матчей гости и жители Санкт-Петербурга потратили в городских заведениях общепита более 1 млрд рублей — на 13% выше майских значений и в 4,5 раза больше, чем годом ранее.





На размещение в отелях туристы направили за месяц 400 млн рублей, что на треть превышает уровень мая. Втрое, по сравнению с прошлым годом, и на 10% к маю увеличилась выручка петербургских баров, расходы путешественников на аренду автомобилей выросли вдвое.



По мнению экспертов ВТБ, подобные результаты могут быть связаны с изменением поведения туристов. Во время матчей чемпионата мира болельщики приезжали в города, где проводились игры, лишь на пару дней и проводили больше времени в барах, чем в ресторанах. Сегодня же они предпочитают совмещать посещение стадиона с осмотром достопримечательностей города и проводят в Петербурге полноценный отпуск.



Ранее, 3 июля, генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин заявил, что представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны организацией семи матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.