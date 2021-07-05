Булыкин: Сборные Англии и Италии заслуживают финала Евро-2020

Сборные Англии и Италии заслуживают финала чемпионата Европы, считает бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

Сборная Англии в четвертьфинале выбила из борьбы на чемпионате Европы сборную Украины, сборная Италии — команду Бельгии, испанцы победили Швейцарию по пенальти, сборная Дании обыграла команду Чехии.



«Интересные получились четвертьфиналы. В каждом из них была своя интрига. У итальянцев, например, которые не проигрывают уже рекордное количество матчей, был серьезный соперник в лице Бельгии, хотелось посмотреть, как Украина проявит себя против сильного соперника. Хоть и проиграли, но было видно, что команда билась, боролась. В моем понимании, Италия и Англия заслуживают финала, но посмотрим. Футбол вещь непредсказуемая», — сказал Булыкин РИА Новости.





При этом Булыкин признался, что болел за бельгийцев в четвертьфинале. Они проиграли команде Италии (1:2). «У бельгийцев в составе были ребята, с которыми еще я играл — Фертонгхен, Тоби (Алдервейрелд), Лукаку. Болел за них, но итальянцы набрали такой ход, вели в счете 2:0 и бельгийцам было тяжело. Был там забавный эпизод с (Чиро) Иммобиле, который упал, выпрашивал пенальти, а потом, увидев, что команда забила гол, побежал праздновать. Можно предъявлять ему претензии, говорить про итальянский футбол разное, но команда у них очень сильная и выглядит очень мощно сейчас», — подчеркнул он.



Булыкин играл за «Аякс» с датчанином Кристином Эриксеном, который перенес сердечный приступ на поле в первом матче на этом ЕВРО. «Это было очень страшно. Все это сплотило сборную Дании, которая вообще очень сильная, большинство игроков выступает в топ-чемпионатах, и они показывают очень качественный футбол», — добавил Булыкин.



«По поводу углового, с которого чехам забили гол, хотелось бы отметить отдельно. Угловой был назначен ошибочно, но мы видим, VAR в это не вмешивается. Это, я думаю, должно обсуждаться, потому что, имея VAR, оказываемся в ситуации, когда забивают гол после ошибочно назначенного стандарта. Гол, да еще на такой стадии, может вообще перевернуть всю игру и дорогого стоить», — подчеркнул он.