Футболист Хубулов извинился перед теннисисткой Касаткиной за оскорбления

Нападающий «Алании» Владимир Хубулов восстановил свой Instagram, который оказался недоступен после скандала с оскорблением теннисистки Дарьей Касаткиной, и принес спортсменке извинения, заявив, что обидел девушку «на эмоциях».

Он осознает, что его сообщения Касаткиной «привели к неприятным последствиям», понимает, что его поведению нет оправдания и признает свою вину.



Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написанные на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере,

Ранее Касаткина опубликовала в сторис Instagram скриншот сообщений от Хубулова, которые он отправил ей в директ. В одном из них футболист назвал теннисистку «шмарой е***ой» за то, что Касаткина во втором круге Уимблдона уступила победу Елене Остапенко из Латвии.



После скандала аккаунт Хубулова стал недоступен. Касаткина тогда сказала, что футболист должен сделать правильные выводы и как минимум извиниться.



Вместо спортсмена перед девушкой извинился футбольный клуб «Алания». Там подчеркнули, что всегда выступают за строгое соблюдение норм морали и этики.