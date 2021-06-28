«Лига ветеранов спорта» стала лучшим социальным проектом России

Стали известны результаты одного из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративно-социальной ответственности в России «Лучшие социальные проекты». Это мероприятие направлено на поощрение благотворительности со стороны общества и бизнеса. Проект «Лига ветеранов спорта» был признан лучшим социальным проектом России.

Программа «Лига ветеранов спорта» заработала в разгар пандемии. В результате этой программы волонтёры ежедневно доставляли продуктовые корзины со здоровым питанием ветеранам спорта. За год программа охватила восемь городов и более 600 ветеранов спорта, которым в условиях самоизоляции привозили полезные продукты питания. Среди счастливчиков — заслуженные спортсмены пенсионного возраста, мастера спорта, олимпийские чемпионы, победители всесоюзных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Брянска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Калининграда, Астрахани.

- Первый же месяц работы показал, насколько ценной и востребованной оказалась предложенная помощь. Но самым важным стали не продуктовые наборы, которые мы стали доставлять ветеранам, а то внимание, в котором так нуждались пожилые люди, оказавшись в нестандартной, непривычной и опасной ситуации самоизоляции, – рассказал Виталий Мнацаканов, директор по КСО «Лиги Ставок» и соучредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра». Активное участие в «Лиге ветеранов» принимают представители спортивных федераций, депутаты и общественные деятели. Так, в Брянской области большую организационную поддержку оказывает депутат Госдумы и президент Федерации бокса Брянской области Николай Валуев, в Ростовской области — депутат Госдумы Юрий Кобзев, в Чувашии — президент Федерации баскетбола Чувашии Сергей Худаев, в Астрахани — депутат Госдумы Леонид Огуль. Амбассадором программы с недавнего времени выступает Дмитрий Певцов — народный артист и попечитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра».