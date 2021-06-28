Тренер бельгийцев оценил состояние своих травмированных на Euro 2020 подопечных

Победу сборной Бельгии над бывшими чемпионами омрачили выбывшие из строя спортсмены: атакующий полузащитник Эден Азар и хавбек Кевин де Брейне. Первый из них был заменен на 87-й минуте встречи, второй - на 48-й.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о травмах Азара и де Брейне, которые не смогли доиграть до конца 1/8 финала.

"Пока рано говорить об их состоянии. У Кевина это лодыжка — он не мог поворачивать ногу во втором тайме. В случае с Эденом это мышцы, но нам нужно дождаться обследования", — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в интервью TMW высказался радикальнее: "Боюсь, что чемпионат Европы для Эдена завершен. Даже если это просто спазмы, восстановление займет порядка 10 дней. Чтобы снова увидеть его на этом Евро, нужно чудо. Де Брейне? Он не может согнуть лодыжку..."

Напомним, в матче 1/8 финала, состоявшемся в воскресенье на Олимпийском стадионе Севильи, действующие чемпионы - команда Португалии - уступили бельгийцам со счетом 1:0. Единственный гол забил на 42-й минуте встречи Торган Азар. Теперь Бельгии предстоит поединок в четвертьфинале с командой Италии. Португалия же покидает первенство континента...