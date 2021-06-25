Вейналдум сыграет с Чехией с повязкой в поддержку ЛГБТ

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум будет играть с капитанской повязкой в цветах радуги и надписью «One Love» ["Одна Любовь"] в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии в Будапеште. Хавбек утверждает, что будет готов увести команду с поля в случае, если болельщики начнут оскорблять игроков.

Отношение Венгрии к ЛГБТ в последнее время подвергается критике, и многие задаются вопросом, почему УЕФА закрывает на это глаза. В стране недавно был принят закон, запрещающий обсуждение гомосексуализма и смены пола в школах, и многие футболисты используют свой статус для критики этого шага.



СМИ писали о том, что и Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе стали жертвами гомофобных и расистских оскорблений во время матча между сборными Португалии и Франции (2:2) в Будапеште 23 июня.



«Такая повязка многое значит, потому что мы выступаем за разнообразие. Одна любовь означает, что каждый является ее частью, и каждый волен быть самим собой.



По нашему мнению, [право людей быть самими собой] было нарушено. У нас, игроков, есть подиум, чтобы делать все, что в наших силах, чтобы помочь.



Ранее я говорил, что не знаю, как буду реагировать в такой ситуации [в случае оскорблений с трибун]. Сперва я думал, что точно уйду с поля, но, возможно, тогда противник подумает: Пусть толпа выкрикивает расистские оскорбления, и тогда соперники уйдут с поля. Может случиться так, что я уйду с поля, но сначала я переговорю об этом с партнерами по команде, — цитирует Вейналдума Mirror.