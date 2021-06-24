Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Но произошло это благодаря успехам шведов и испанцев.

Украинская сборная впервые в своей истории сыграет в 1/8 финала ЧЕ по футболу. Однако команде Андрея Шевченко, занявшей третье место в группе С, просто повезло с удачным раскладом в группе Е - Польша проиграла Швеции (2:3), а Испания победила Словакию (5:0). Таким образом, из-за разгромно проигравших словаков у украинцев получилась лучшая разница между забитыми и пропущенными мячами.





Для Украины это первый выход в плей-офф на Евро и второй на крупных турнирах вообще. На ЧЕ-1996, 2000, 2004 и 2008 украинцы даже не квалифицировались. А на Евро-2012 и Евро-2016 не смогли выйти из группы.