Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы (3 фото)
Но произошло это благодаря успехам шведов и испанцев.
Но произошло это благодаря успехам шведов и испанцев.
Украинская сборная впервые в своей истории сыграет в 1/8 финала ЧЕ по футболу. Однако команде Андрея Шевченко, занявшей третье место в группе С, просто повезло с удачным раскладом в группе Е - Польша проиграла Швеции (2:3), а Испания победила Словакию (5:0). Таким образом, из-за разгромно проигравших словаков у украинцев получилась лучшая разница между забитыми и пропущенными мячами.
Для Украины это первый выход в плей-офф на Евро и второй на крупных турнирах вообще. На ЧЕ-1996, 2000, 2004 и 2008 украинцы даже не квалифицировались. А на Евро-2012 и Евро-2016 не смогли выйти из группы.
Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поздравил украинцев за выход в плей-офф турнира.
«Видите – мы не злорадствуем, а нормально относимся к нашим соседям. Поэтому для меня удивительна реакция многих украинских болельщиков, у которых счастья полные штаны от того, что наша сборная не пробилась дальше», - добавил депутат.
В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией