Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

В матче 3-го тура группового этапа сборная Португалии встречается с национальной командой Франции.

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).



Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече. Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.