Юрий Лоза поделился мнением, как поднять уровень российского футбола (3 фото)
Главный специалист по всем вопросам мироздания снова на связи.
Главный специалист по всем вопросам мироздания снова на связи.
Композитор и оракул всея Руси Юрий Лоза после бесславного вылета российской сборной из ЧЕ по футболу поделился очередным ценным комментарием. По его словам, он занимается этим видом спорта уже 55 лет, и знает как спасти российский футбол.
Для этого нужно перераспределить поток денежных средств, говорит музыкант, и больше платить не "звездным" игрокам, а детским спортивным школам и тренерам.
"Я занимаюсь футболом 55 лет, в 12 лет пришёл на стадион. Я играл на олимпийском стадионе в Мюнхене, Киеве. Я понимаю в футболе. Так вот, для того, чтобы иметь хороший взрослый футбол, нужно иметь сначала детский", - компетентно заявил Лоза.
По мнению Юрия Лозы, переливание какой-то части бюджета из "большого футбола" в детский в перспективе поднимет уровень этого вида спорта в стране. Эффективнее было бы тратить деньги на хорошие зарплаты детским тренерам, инвентарь для спортивных школ и секции, чем на футболистов, "опозорились на всю Европу". По мнению Лозы, российская сборная показала такой неприглядный результат на Евро-2020, потому что футболистов не научили хорошо играть в детских спортивных школах.
"Некоторые навыки приобретают в детстве. Когда вы видите, как футболист со всей дури бьёт "по воробьям", это значит, что в детской школе его не научили правильно ставить корпус", - уверен композитор.
Но ведь есть здравое зерно в рассуждениях Лозы, над которым принято смеяться?
И к слову, российская сборная по итогам выступления на Евро-2020 получит из призового фонда УЕФА 10,25 млн евро.