Юрий Лоза поделился мнением, как поднять уровень российского футбола

Главный специалист по всем вопросам мироздания снова на связи.

Композитор и оракул всея Руси Юрий Лоза после бесславного вылета российской сборной из ЧЕ по футболу поделился очередным ценным комментарием. По его словам, он занимается этим видом спорта уже 55 лет, и знает как спасти российский футбол.





Для этого нужно перераспределить поток денежных средств, говорит музыкант, и больше платить не "звездным" игрокам, а детским спортивным школам и тренерам.





"Я занимаюсь футболом 55 лет, в 12 лет пришёл на стадион. Я играл на олимпийском стадионе в Мюнхене, Киеве. Я понимаю в футболе. Так вот, для того, чтобы иметь хороший взрослый футбол, нужно иметь сначала детский", - компетентно заявил Лоза.