"Сегодня обкакались": Дзюба извинился за разгромное поражение сборной (14 фото + 1 видео)

Позорный обидный вылет с Евро-2020 со счетом 4:1. Болельщики уже требуют уволить главного тренера Черчесова.

"Сегодня обкакались": Дзюба извинился за разгромное поражение сборной

Сборная России проиграла датчанам в решающем матче группового этапа Евро-2020. После финального свистка российские спортсмены даже не подошли к трибунам с болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, а понурив головы отправились в раздевалку. И их можно понять, футболистам было стыдно - игра сборной получилась скомканной, если не сказать позорной.


Особенно отличился полузащитник Роман Зобнин, совершивший ошибку, отдав мяч вратарю, но не заметив нападающего Дании Поульсена, который перехватил пас и в упор забил обидный гол. Именно эта грубая ошибка стала переломным моментом - после нее сборная России рассыпалась и началось ее "избиение".


Вот этот момент:

После матча капитан сборной России Артем Дзюба извинился за бесславное поражение перед всеми, кто в них верил.


"Не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты", - сказал Дзюба.

Источник: youtu.be

"А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь - можете нас материть, вы, наверное, будете правы. Атмосфера потрясающая, вот к чему нам надо стремиться, играть в футбол и также болеть. Лучший плеймекер в команде - вратарь, все передачи вратарю. На таком уровне забиваешь гол, игра переворачивается, вместо того, чтобы вести в счете, проигрываем 0:1. Любим себе приключения на жопу (найти), поэтому сегодня обкакались", - добавил капитан сборной.


Первый гол датчан:

Дзюба также рассказал, что Роман Зобнин извинился за свою ошибку в раздевалке после первого тайма.


"Гол надломил немножко, но мы, наоборот, хотели помочь Зобнину, он извинился в раздевалке, ему неприятно. Он боец, мы все так можем ошибиться. Когда гол забили, шанс замаячил. К сожалению, пропускаем такой сумасшедший гол с 40 метров. Матвей Сафонов перед этим тащит три раза подряд, и мы все равно пропускаем, начинаем разваливаться, падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать", - сказал футболист.


Дзюба забивает пенальти:

Третий гол датчан:

Четвертый:

А тем временем болельщики начали требовать отставки главного тренера сборной Виктора Черчесова. Но увольнять по горячим следам его никто не будет, заявил президент РФС Александр Дюков: "Результат на Евро неудовлетворительный, задача не выполнена, но делать кадровые выводы по горячим следам неправильно".


Черчесов высказался об игре сборной России и Дании:

И да, как бы странно это не звучало, но вратарь Матвей Сафонов, пропустивший 4 мяча в свои ворота, играл лучше всех в команде. Он останавливал какие-то невероятные мячи, пока защитники занимались непонятно чем.