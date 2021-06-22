"Сегодня обкакались": Дзюба извинился за разгромное поражение сборной

Позорный обидный вылет с Евро-2020 со счетом 4:1. Болельщики уже требуют уволить главного тренера Черчесова.

Сборная России проиграла датчанам в решающем матче группового этапа Евро-2020. После финального свистка российские спортсмены даже не подошли к трибунам с болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, а понурив головы отправились в раздевалку. И их можно понять, футболистам было стыдно - игра сборной получилась скомканной, если не сказать позорной.

Особенно отличился полузащитник Роман Зобнин, совершивший ошибку, отдав мяч вратарю, но не заметив нападающего Дании Поульсена, который перехватил пас и в упор забил обидный гол. Именно эта грубая ошибка стала переломным моментом - после нее сборная России рассыпалась и началось ее "избиение".

Вот этот момент:

После матча капитан сборной России Артем Дзюба извинился за бесславное поражение перед всеми, кто в них верил.

"Не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты", - сказал Дзюба.

"А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь - можете нас материть, вы, наверное, будете правы. Атмосфера потрясающая, вот к чему нам надо стремиться, играть в футбол и также болеть. Лучший плеймекер в команде - вратарь, все передачи вратарю. На таком уровне забиваешь гол, игра переворачивается, вместо того, чтобы вести в счете, проигрываем 0:1. Любим себе приключения на жопу (найти), поэтому сегодня обкакались", - добавил капитан сборной.

Первый гол датчан:

Дзюба также рассказал, что Роман Зобнин извинился за свою ошибку в раздевалке после первого тайма.

"Гол надломил немножко, но мы, наоборот, хотели помочь Зобнину, он извинился в раздевалке, ему неприятно. Он боец, мы все так можем ошибиться. Когда гол забили, шанс замаячил. К сожалению, пропускаем такой сумасшедший гол с 40 метров. Матвей Сафонов перед этим тащит три раза подряд, и мы все равно пропускаем, начинаем разваливаться, падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать", - сказал футболист.

Дзюба забивает пенальти:

Третий гол датчан:

Четвертый:

А тем временем болельщики начали требовать отставки главного тренера сборной Виктора Черчесова. Но увольнять по горячим следам его никто не будет, заявил президент РФС Александр Дюков: "Результат на Евро неудовлетворительный, задача не выполнена, но делать кадровые выводы по горячим следам неправильно".

Черчесов высказался об игре сборной России и Дании:

И да, зп Черчесова больше зарплат тренеров сборных Бельгии, Дании и Финляндии вместе взятых. Просто для статистики. #РоссияДания pic.twitter.com/n8IYpEZOhb — Roman (@romannross) June 21, 2021

Посмотрела, и укрепилась в давнем своем убеждении: болеть за сборную России - это половое извращение. — Марина Молчанова (@molchalyga) June 21, 2021

Он не собирается уходить ????‍♂️ — Alexey Komarov (@Alekseko) June 21, 2021

Первая половина плана Черчесова сработала - дать датчанам порезвиться на нашей стороне поля и забить. А теперь, когда они расслаблятся, медленно спуститься с горы и...

А если не сработает вторая часть плана - тоже не беда. Первая ведь сработала. — Голос Мордора (@spacelordrock) June 21, 2021

«мы пытались пройти всеми силами вперёд. у меня был момент, извините за то, что не смог забить» — головин.



саша выглядит безумно расстроенным. вот за него особенно больно. #россиядания pic.twitter.com/NNx08tZCq3 — cøry | ???????????????? (@elencoory) June 21, 2021

И да, как бы странно это не звучало, но вратарь Матвей Сафонов, пропустивший 4 мяча в свои ворота, играл лучше всех в команде. Он останавливал какие-то невероятные мячи, пока защитники занимались непонятно чем.