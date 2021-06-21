Вратарь сборной Гаити пропустил один из самых нелепых автоголов в истории футбола (3 фото + 1 видео)
Голкипер организовал настолько курьезный "привоз" в свои ворота, что кажется сделал это специально.
Голкипер организовал настолько курьезный "привоз" в свои ворота, что кажется сделал это специально.
Матч между сборными Канады и Гаити в рамках квалификации чемпионата мира-2022 запомнится надолго благодаря одному из самых смешных автоголов в истории футбола.
На 46-ой минуте первого тайма голкипер гаитян Жосуэ Дюверге получил пас от защитника и попытался остановить мяч, но пропустил его между ног, а в попытке исправить ситуацию сделал только хуже - задел его левой ногой и не смог дотянуться до мяча правой. В итоге, мяч закатился в ворота.
Знающие люди говорят, что, скорее всего, голкипер просто хотел "пофинтить" перед нападающим сборной Канады, который находился рядом с воротами.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Канады. Что происходило в раздевалке с вратарем после первого тайма, не сообщается.
Бедный вратарь сборной Гаити. Ты видел привоз хуже? ???????? pic.twitter.com/6HQY4dtitl— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 17, 2021
Это политическое убежище в Канаде, однозначно!????— Хроники Ватного Рейха (@CottonReichLook) June 16, 2021