«Милан» хочет подписать форварда сборной Украины Яремчука

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини связался с представителями «Гента» на предмет возможного трансфера Романа Яремчука.

25-летний форвард сборной Украины может перейти в «Милан» в платную аренду за 3 миллиона с правом выкупа за 15−16 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что Яремчуком интересуется «Вест Хэм» и «Вольфсбург». «Гент» хочет выручить за трансфер футболиста 25−30 миллионов евро.



Яремчук в минувшем чемпионате Бельгии забил 20 голов и отдал 7 голевых передач. Футболист находится в расположение сборной Украины, за которую забил два гола на чемпионате Европы.