Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен был выписан из больницы в пятницу после операции на сердце. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды 18 июня.

Ранее 29-летний футболист перенес операцию по имплантации дефибриллятора, который должен регулировать сердечную аритмию.



Дефибриллятор существенно снижает риск смерти от внезапной остановки сердца по причине нарушения ритма: в течение нескольких секунд приступ снимается электрическим разрядом.



Однако использование подкожного дефибриллятора связано и с серьезными проблемами. Одна из них: прибор не может работать столько лет, сколько живет человек, и пациентам приходится переносить новые операции по его замене.



Вторая — и наиболее важная для Эриксена сейчас — во время игры в футбол при любом столкновении есть риск сломать дефибриллятор. Тогда снова придется уповать на экстренную помощь врачей.

Примерно через месяц датский игрок пройдет дополнительное медобследование на базе своего клуба — миланского «Интера». Если врачи увидят способ излечения или корректировки нарушений ритма его сердца, то дефибриллятор можно будет удалить через какое-то время. В таком случае датский полузащитник сможет продолжить карьеру в чемпионате Италии после нескольких месяцев восстановления.



Однако наиболее вероятен на данный момент другой вариант — что Эриксену предпишут носить дефибриллятор постоянно. Тогда ему придется расторгнуть контракт с «Интером».



В Италии действует строгий протокол Cocis (кардиологического организационного комитета в сфере спорта), который запрещает заниматься контактными видами спорта (а значит, и играть в футбол) с дефибриллятором в груди.

Во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) в конце первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игрока реанимировали прямо на поле. Позже он пришел в сознание и был доставлен в госпиталь. По словам врачей сборной Дании у хавбека случился сердечный приступ.