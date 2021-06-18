Близняшки сыграли в "камень, ножницы, бумага".

В Казахстане во время республиканского турнира по тхэквондо среди детей 2012-2013 года рождения произошел курьезный инцидент. В соревновании, посвященному памяти героя Советского Союза Тайимбета Комекбаева, участвовало более 800 спортсменов со всех регионов страны. Но в финал в категории до 24 кг вышли сестры-близняшки Айя и Сая Кенжегали из Актау.

Девочки напрочь отказались от поединка друг с другом и в качестве альтернативы контактному бою предложили игру "камень, ножницы, бумага". Судья был не против, и с улыбкой на лице проследил, чтобы победитель определился в честной "борьбе". В итоге первое место досталось Айи.