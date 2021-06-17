Легкоатлетка утверждает, что не употребляла анаболики, но перед тестом на запрещенные вещества съела мясо свиньи. А эти животные, как она уверяет, вырабатывают стероиды естественным путем.

Одна из лучших американских легкоатлеток Шелби Хулихан не сможет 4 года участвовать в соревнованиях после теста на запрещенные вещества. На днях независимая организация по борьбе с допингом (Athletics Integrity Unit, AIU) прислала ей письмо, которое, по словам спортсменки, привело ее в ступор. В нем говорилось, что в пробах Шелби был обнаружен анаболический стероид нандролон, который используется для увеличения мышечной массы. Как утверждает бегунья, о его существовании она услышала впервые.

Она составила список из всех продуктов, которые употребляла в день сдачи теста. И пришла к выводу, что источником запрещенных веществ стало свиное буррито, которое она купила в мексиканском фургончике рядом с домом. Выяснить это ей помог "Гугл". Оказалось, что некоторые виды свиней вырабатывают нандролон в больших количествах и естественным путем. Девушка поспешила сообщить об этом во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Но спортивные чиновники были непреклонны.

ВАДА не поверила в расследование девушки, несмотря на то, что в организации согласились с тем, что тест не показал в ее организме накопления запрещенного вещества, как если бы она принимала его регулярно. Там посчитали, что Хулихан пытается уйти от ответственности и уверены, что она принимала анаболики перорально, но не регулярно.

Несмотря на все жалобы и заявления, Спортивный арбитражный суд (CAS) также остался непреклонен и оставил дисквалификацию в силе.