На Кубке Америки устроили захватывающее лазерное 3D-шоу в честь Диего Марадоны (2 фото + 1 видео)
Представление состояло из нарезок самых ярких моментов карьеры великого футболиста.
Представление состояло из нарезок самых ярких моментов карьеры великого футболиста.
В ночь на 15 июня в столице Бразилии состоялся первый матч группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир открывали сборные Аргентины и Чили (сыгравшие на равных - 1:1). Перед стартовым свистком организаторы устроили на Олимпийском стадионе захватывающее световое лазерное 3D-представление в память об одном из самых знаменитых и великих футболистов в истории - Диего Марадоне.
В шоу показали нарезку самых ярких моментов спортивной карьеры Марадоны, включая его феноменальный гол сборной Англии в 1986 году и его ставшую легендой разминку под песню Life is Life группы Opus. Также организаторы отдали дань уважения всем клубам, в которых некогда играл Марадона - во время "танца с мячом" на Диего меняются футболки команд, в которых он состоял в разное время.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, приведшая к отеку легких. Прокуратура Аргентины выдвинула обвинение в непредумышленном убийстве личному врачу Марадоны. Медика подозревают в ненадлежащей помощи и оставлении больного без присмотра.