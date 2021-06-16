Представление состояло из нарезок самых ярких моментов карьеры великого футболиста.

В ночь на 15 июня в столице Бразилии состоялся первый матч группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир открывали сборные Аргентины и Чили (сыгравшие на равных - 1:1). Перед стартовым свистком организаторы устроили на Олимпийском стадионе захватывающее световое лазерное 3D-представление в память об одном из самых знаменитых и великих футболистов в истории - Диего Марадоне.

В шоу показали нарезку самых ярких моментов спортивной карьеры Марадоны, включая его феноменальный гол сборной Англии в 1986 году и его ставшую легендой разминку под песню Life is Life группы Opus. Также организаторы отдали дань уважения всем клубам, в которых некогда играл Марадона - во время "танца с мячом" на Диего меняются футболки команд, в которых он состоял в разное время.