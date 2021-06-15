Десятилетний школьник из Югры отжался 5713 раз и побил мировой рекорд

Предыдущий рекорд с 2019 года принадлежал года принадлежал юному чеченцу.

Десятилетний силач из Сургутского района Ханты-Мансийского округа Ильман Хаджимурадов за один подход отжался 5713 раз и установил сразу два рекорда среди несовершеннолетних - российский и мировой.

На протяжении более 5 часов, пока длился подход, за Ильманом следили тренер, отец, медик, главный редактор Книги рекордов России и, конечно, болельщики.