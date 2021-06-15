Десятилетний школьник из Югры отжался 5713 раз и побил мировой рекорд (1 фото + 1 видео)
Предыдущий рекорд с 2019 года принадлежал года принадлежал юному чеченцу.
Предыдущий рекорд с 2019 года принадлежал года принадлежал юному чеченцу.
Десятилетний силач из Сургутского района Ханты-Мансийского округа Ильман Хаджимурадов за один подход отжался 5713 раз и установил сразу два рекорда среди несовершеннолетних - российский и мировой.
На протяжении более 5 часов, пока длился подход, за Ильманом следили тренер, отец, медик, главный редактор Книги рекордов России и, конечно, болельщики.
Свою победу новоиспеченный рекордсмен посвятил родителям. Ильман Хаджимурадов начал заниматься тяжелой атлетикой в 5-летнем возрасте. По словам его тренера, у мальчика многообещающие перспективы в спорте.
Отжимания проводились в прямом эфире. За Ильманом также наблюдали чиновники спортивных федераций Чечни и Дагестана. Видимо, хотели посмотреть, как Ильман опередит 10-летнего Арби Якубовым из Чечни, который 4 июля 2019 года установил мировой рекорд по отжиманиям от пола, сделав за один подход 4874 повторения.