Сборная России установила антирекорд в истории чемпионатов Европы (4 фото)
Сборная России уступила Бельгии в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.
Команда Станислава Черчесова проиграла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» со счетом 0:3.
Как сообщает Gracenote Live, данное поражение является самым крупным в истории чемпионатов Европы для сборной, проводившей матч на своем поле.
В матче второго тура сборная России в Санкт-Петербурге примет Финляндию. Игра запланирована на 16 июня.