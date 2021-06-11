Пожалуй, это самое странное происшествие и наказание в футболе.

Матч четвертого дивизиона Польши по футболу, проходившего в городе Эльблонге, прервал нежданный гость, свалившийся с неба. Проблемы с парашютом вынудили скайдайвера приземлиться в центе поля и прервать атаку одной из команд. Ну хоть на голову никому не упал!

???? Awaryjne lądowanie w Elblągu, podczas spotkania rezerw @ZKSOlimpia z Pisą Primavera Barczewo. Takie rzeczy tylko na boiskach forBET IV Ligi! @iforbetpl #KursNaforBETIVLigę pic.twitter.com/ib0dZpbvRq — WMZPN (@wmzpn) June 8, 2021

Судья остановил игру, убедился, что с парашютистом все в порядке и решил его наказать, символически показав желтую карточку. Оштрафованному скайдайверу ничего не оставалось, как понурив голову покинуть поле.