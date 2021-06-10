Польских фанатов считают главной угрозой во время Евро в Петербурге

Штаб по безопасности российского оргкомитета чемпионата Европы — 2020 считает польских фанатов главной угрозой во время проведения матчей турнира в Санкт-Петербурге.

По информации издания, перед стартом соревнования состоялось совещание штаба, в котором приняли участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. Во время обсуждения вопросов особое внимание было уделено болельщикам из Польши. По мнению правоохранительных органов, от фанатов польской команды стоит ждать провокаций.



Отмечается, что билеты на матчи в Санкт-Петербурге купили около 2500 поляков.



Столкновения между российскими и польскими фанатами произошли перед началом матча между командами этих стран во время чемпионата Европы 2012 года. Тогда в ходе беспорядков были арестованы 56 человек, семь получили ранения.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две встречи сборной Польши на групповом этапе.