Польских фанатов считают главной угрозой во время Евро в Петербурге (2 фото)
Штаб по безопасности российского оргкомитета чемпионата Европы — 2020 считает польских фанатов главной угрозой во время проведения матчей турнира в Санкт-Петербурге.
Источник: mail.ru
По информации издания, перед стартом соревнования состоялось совещание штаба, в котором приняли участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. Во время обсуждения вопросов особое внимание было уделено болельщикам из Польши. По мнению правоохранительных органов, от фанатов польской команды стоит ждать провокаций.
Отмечается, что билеты на матчи в Санкт-Петербурге купили около 2500 поляков.
Столкновения между российскими и польскими фанатами произошли перед началом матча между командами этих стран во время чемпионата Европы 2012 года. Тогда в ходе беспорядков были арестованы 56 человек, семь получили ранения.
Отмечается, что билеты на матчи в Санкт-Петербурге купили около 2500 поляков.
Столкновения между российскими и польскими фанатами произошли перед началом матча между командами этих стран во время чемпионата Европы 2012 года. Тогда в ходе беспорядков были арестованы 56 человек, семь получили ранения.
Источник: sputniknews-uz.com
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, в том числе две встречи сборной Польши на групповом этапе.