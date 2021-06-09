Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам после открытой тренировки национальной команды.

«Ждём вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное за то, что поддерживаете нас. Для нас это очень важно. Спасибо огромное», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».



Напомним, открытая тренировка сборной России состоялась 8 июня, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На занятии присутствовали 27 футболистов. Защитник «Антарьяспора» Фёдор Кудряшов и игрок «Рубина» Илья Самошников остались в отеле и занимались по индивидуальной программе.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.