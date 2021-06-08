В Англии футбольный матч прошел на фоне взрыва огромной ТЭЦ

Самый захватывающий матч любительских команд в этом году!

В английском графстве Стаффордшир прошел самый зрелищный футбольный мачт в этом году. И спортсмены здесь ни при чем. Любительским командам просто посчастливилось сыграть на фоне исторического события - запланированного подрыва легендарной градирни ТЭЦ города Рагли.

Матч футболистов на время пришлось остановить. Впрочем, они бы и сами остановились - такой грохот и падение исполинских построек - зрелище завораживающее.

Проводившая снос компания Engie организовала онлайн трансляцию, чтобы желающие могли посмотреть на взрыв и оставались дома, не создавая толкучку во время пандемии. Однако несколько сотен местных жителей такой вариант не устроил и они все же решили прийти и посмотреть на подрыв собственными глазами.