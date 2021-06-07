Канадский эксперт назвал "мифом" успехи советских хоккеистов

По мнению известного комментатора, "Красная машина" была лучшей тогда, когда НХЛ не отпускала своих лучших игроков на международные турниры.

Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в беседе со "Спорт-Экспрессом" по поводу проигрыша российской команды в четвертьфинале ЧМ по хоккею выразил мнение, что в России существует миф о непобедимой "Красной машине", за которым гонятся спортсмены. И от этого мифа, считает он, следовало бы отказаться, поскольку советский хоккей на самом деле был не настолько хорош, как принято о нем думать на родине.

"Я хочу, чтобы это прозвучало с уважением — но мне кажется, вокруг российского хоккея есть некий миф. И вы гонитесь за этим мифом... Большая красная машина, о ней речь. Мы друзья со Славой Фетисовым, мне он очень нравится. Когда я слышу, как он говорит про возвращение славных дней русского хоккея... Были ли они так хороши? Россия выиграла много чемпионатов мира и Олимпиад, куда "энхаэловцы" не могли приехать. Но в соревнованиях "лучшие против лучших" Россия (или СССР) проиграла в 1972, 1976, 1984, 1987, 1991, 1996 годах" .