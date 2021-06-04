Форму сборной России внесли в топ-3 самых красивых на Евро-2020 (6 фото)
Осталось показать красивую игру.
Осталось показать красивую игру.
Журналисты британского издания Mirror составили рейтинг самых красивых футболок национальных сборных на Евро-2020. Российская гостевая форма заняла в нем почетное второе место. По мнению авторов статьи, горизонтальные полосы в цвете национального флага на груди смотрятся очень стильно.
Первое место в списке досталось домашней форме итальянских футболистов. Она, как говорят журналисты, выглядит нарядно и триумфально - так должна выглядеть форма победителей.
Третье место в рейтинге заняла выездная форма сборной Швеции. Среди прочих футболок она выделяется изящными вертикальными полосками.
Что касается российской домашней экипировки, то она заняла 18-е место из 48.
А самой неудачной, занявшей, последнее, 48 место в списке заняла домашняя форма сборной Бельгии. По мнению составителей рейтинга, она выглядит так будто по ней проехал фермер на тракторе.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие национальные сборные 24 стран.