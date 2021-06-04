Форму сборной России внесли в топ-3 самых красивых на Евро-2020

Осталось показать красивую игру.

Журналисты британского издания Mirror составили рейтинг самых красивых футболок национальных сборных на Евро-2020. Российская гостевая форма заняла в нем почетное второе место. По мнению авторов статьи, горизонтальные полосы в цвете национального флага на груди смотрятся очень стильно.

Первое место в списке досталось домашней форме итальянских футболистов. Она, как говорят журналисты, выглядит нарядно и триумфально - так должна выглядеть форма победителей.

Третье место в рейтинге заняла выездная форма сборной Швеции. Среди прочих футболок она выделяется изящными вертикальными полосками.

Что касается российской домашней экипировки, то она заняла 18-е место из 48.

А самой неудачной, занявшей, последнее, 48 место в списке заняла домашняя форма сборной Бельгии. По мнению составителей рейтинга, она выглядит так будто по ней проехал фермер на тракторе.