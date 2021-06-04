Большой провал на чемпионате мира

Россия опозорилась, проиграв слабейшей Канаде в современной истории.

Игра с Канадой не может быть проходной или рядовой. Ее ждут, ее обсуждают. Всегда. Какими бы ни были составы и расклады. Россия — Канада — это хоккейная константа. Перед очередной серией блокбастера наши были фаворитами. Записными? Безоговорочными? Не имеет значения, но от команды Валерия Брагина ждали победы и только победы.



Вот и состав штаб нашей сборной выпустил самый что ни на есть победный. Павел Карнаухов, ставший за время этого чемпионата вторым центром, вернулся в состав после матча отдыха. Эксперимент с Сергеем Толчинским в четвертом звене закончился, теперь он подносит снаряды Антону Бурдасову. Но главным вопросом до самой предматчевой разминки оставался вратарский.





Затея публиковать состав сборной России за сутки до матча умерла в умах наших функционеров почти сразу как родилась. Так что о развязке главной дилеммы этого чемпионата «Бобровский vs Самонов» пришлось гадать на кофейной гуще. Вплоть до того, что журналисты внимательно следили, кто раньше из наших вратарей покинул лед на утренней раскатке. Сергей задержался дольше, чем его конкурент, чем ввел многих в заблуждение…

Но сыграть с Канадой доверили Бобровскому! Бобровскому, который не играл 11 дней. Бобровскому, который в своем последнем матче за «Флориду» пропустил пять шайб. Не зря же его вызвали на чемпионат мира, заставив лететь через Атлантику? Но у него есть главное — пондус. Тот самый пондус, которым когда-то оперировали Быков и Захаркин, приглашая на чемпионат мира десятилетней давности оставшегося без клуба Евгения Набокова.



Бобровскому к чести полевых игроков сборной России дали вкатиться в игру. Никакой вал бросков на него не обрушился. Да и откуда ему было взяться? Это не Ванкувер, а Рига, так что «горилл из клетки» ждать не стоило. Первые минут пять канадцы спокойно отсиделись в обороне, не помышляя о собственных атака. Тем более, что подопечные Брагина с удовольствием взялись играть первым номером. Но после пары неплохих позиционных атак и нескольких одиночных побегов в зону канадцев все внезапно закончилось.



Накануне матча с Россией главный тренер канадцев Жерар Галлан пообщался с журналистами. Среди прочего он взял и раскрыл карты, сказав, что планирует отнять у соперника среднюю зону. Какова, а? Интересно, что бы сказал его коллега Валерий Брагин, окажись он точно также перед прессой. Но план на игру российского тренера для нас так и остался загадкой. Тогда как план Галлана постепенно начал выполняться. И даже перевыполняться.





Мы привыкли к тому, что у большинства российских защитников есть проблемы с игрой под давлением. Но в Ригу приехали не абы кто, а наши лучшие, за исключением Михаила Сергачева, кадры. Хоть сейчас отправляй эту оборонительную линию в олимпийский Пекин. И вот они в какой-то момент оказались просто беспомощны против канадского прессинга. Каждый второй (в лучшем случае) выход из зоны представлял собой выброс, а больше других панике поддался Никита Задоров. Не будь он энхаэловцем, за передачи через собственный пятак его посадили бы уже после первого периода.

Успокоиться сборной России должен был помочь гол. А забить гол — первое в матче большинство. Половину от двухминутного штрафа молодого Оуэна Пауэра наши парни провели ни шатко, ни валко. Даже в зоне закрепиться толком не получалось. Но как только россияне прорвались через синюю линию, возник по-настоящему голевой момент! Это Владимир Тарасенко своим фирменным кистевым броском направлял шайбу в дальний угол, но ушла в сторону. Почти тут же шайба проскакала в сантиметре от линии ворот, но…



Долгое время эти два момента в большинстве оставались для сборной России единственными в матче. Показательным стал момент, когда быстрее нападающих летел защитник Никита Нестеров. А на старте второго периода уже нашей команде пришлось отбиваться вчетвером против пятерых канадцев. Бобровский почти не вступал в дело, но напряженность висела под сводами арены. Шайба постоянно металась в районе нашего пятака.



После перерыва сборная России уже не позволяла канадцам себя так поддушивать, но в целом второй период выдался максимально невыразительным. Это касается и зрелищности, и содержания игры как таковой. Слишком много сумбура и борьбы при фактическом отсутствии конструктива. Причем с обеих сторон. Россияне, как и полагается фавориту, пытались больше проводить время в атаке, а Бобровский не сталкивался с неразрешимыми задачами. Но разве легче от этого, если на табло все это время держались тревожные нули?



И именно в тот момент, когда казалось, что Россию засасывает в это кленовое болото, случился гол. Случился практически из неоткуда. Дмитрий Орлов в очередной раз показал себя защитником, который хоть и ошибается, но способен делать разницу за счет нестандартных действий. Новокузнечанин неожиданно для всех, в том числе и канадцев, оказался за их воротами. Орлов мог забивать сам, но в итоге отдал пас Евгению Тимкину, тем самым выключив из игры вратаря.





Канадцам забил по-канадски игрок из четвертого звена сборной России, который в 30 лет поехал на свой первый чемпионат мира. Сочетание Тимкин — Каменев — Швец-Роговой многие считали блатным, что в целом небезосновательно. В Ригу можно было взять и других чернорабочих, но штаб, работающий в СКА, взял четвертое звено из СКА. Стоит признать, что в одном из главных матчей турнира этот выбор оправдался.



Поведя в счете, сборная России не села в глухую оборону, но при этом начала совершать какие-то странные ошибки. Канадцы чуть не подловили Владислава Гаврикова на том, что он не сориентировался после отскока шайбы от борта. А действительно большими проблемами для команды Брагина обернулось удаление Тарасенко. Лидер сборной России не бил своей клюшкой Манджепане, а подбил клюшку канадца, который уже ей и попал себе по лицу. Однако арбитры не разобрались и удалили нашего энхаэловца.





Насколько справедливым было удаление Тарасенко — тема для отдельного разговора. Но глупо пенять на судей, когда до этого большинства нам и канадцам судьи предоставляли равные шансы, в целом не вмешиваясь в разборки команд. И это игроки сборной России недосмотрели за Адамом Хенриком, который замкнул передачу Коннору Брауну. За капитаном канадцев Адамом Хенриком, который когда-то центрил Илью Ковальчука, наши парни явно недосмотрели. А поднять голову после оплеухи не дало уже совершенно стопроцентный фол Нестерова.



Через некоторое время россияне все же пришли в себя, все равно складывалось устойчивое впечатление, что наша команда не понимает, что делать с примерно 34-м составом сборной Канады. Один лишь Орлов, даром что защитник, шел в обводку, рисковал и пытался поставить соперника в тупик. Его партнеры по команде, как правило, принимали куда более примтивные решения. А Хенрик тем временем мог забивать второй раз и тем самым хоронить надежды России…



Доигравшись до овертайма, наша команда уже заставила говорить об этом результате как о позорном. Ну не должны были мы доводить до такого, обладая настолько превосходящим в подборе исполнителей составом. Кто бы что ни говорил. Но шайба, пропущенная от Манджепане, стала гвоздем в крышку гроба с медальными ожиданиями. Россия едет домой, хотя обязана была брать золото. И разобраться в причинах этого провала нам еще предстоит разобраться.