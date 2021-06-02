Российская сборная разгромила белорусов и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею (3 фото)
В 1/4 финала Россия встретится с Канадой.
В 1/4 финала Россия встретится с Канадой.
Сборная России триумфально провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира по хоккею, проходящего в столице Латвии. Национальная сборная одержала сокрушительную победу над Белоруссией - 6:0.
Первые пять шайб российские хоккеисты забили в первом же периоде. Причем первый гол произошел уже на 36 секунде с начала матча благодаря броску Никиты Нестерова.
В итоге, российские спортсмены заняли первое место в группе А, набрав 17 очков за 7 матчей. Теперь Россию ждет 1/4 финала, где предстоит встретиться (сюрприз, сюрприз) со сборной Канады. Которая на этом чемпионате показала себя не с лучшей стороны, лишь чудом пройдя в плей-офф. Но все знают, как непредсказуемы бывают канадцы. Поэтому нас ждет захватывающее зрелище. Оно состоится уже завтра - 3 июня.