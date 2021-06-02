В 1/4 финала Россия встретится с Канадой.

Первые пять шайб российские хоккеисты забили в первом же периоде. Причем первый гол произошел уже на 36 секунде с начала матча благодаря броску Никиты Нестерова.

В итоге, российские спортсмены заняли первое место в группе А, набрав 17 очков за 7 матчей. Теперь Россию ждет 1/4 финала, где предстоит встретиться (сюрприз, сюрприз) со сборной Канады. Которая на этом чемпионате показала себя не с лучшей стороны, лишь чудом пройдя в плей-офф. Но все знают, как непредсказуемы бывают канадцы. Поэтому нас ждет захватывающее зрелище. Оно состоится уже завтра - 3 июня.