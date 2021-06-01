Эмблема ЦСКА попала в топ-10 самых красивых логотипов в мире (4 фото)

За московский клуб отдали голос почти 43 тысячи респондентов.

Эмблема ЦСКА попала в топ-10 самых красивых логотипов в мире
Источник: daznservices.com

Эмблема московского футбольного клуба ЦСКА попала в топ-10 самых красивых в мире по версии читателей английского журнала The Sun. Логотип армейцев занял 9-ую строчку в опросе, получив 42,9 тысяч голосов. Первое место в рейтинге занял марокканский клуб «Раджа Касабланка» с невероятными 3,5 миллионами голосов.

И вот как он выглядит

И вот как он выглядит
Источник: ggpht.com

Второе место в рейтинге заполучил египетский "Аль-Ахли" (3 миллиона голосов), на третьей строчке расположился бразильский «Флуминенсе» (162 тысячи). В десятку таккже попали английский "Ливерпуль", мадридский "Реал", турецкий "Бешикташ", чилийский «Коло Коло».


В этом видео можно увидеть всю десятку логотипов:

Последний ребрендинг эмблемы ЦСКА произошел в 2008 году

Последний ребрендинг эмблемы ЦСКА произошел в 2008 году
Источник: logolist.ru