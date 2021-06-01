Эмблема ЦСКА попала в топ-10 самых красивых логотипов в мире (4 фото)
За московский клуб отдали голос почти 43 тысячи респондентов.
За московский клуб отдали голос почти 43 тысячи респондентов.
Эмблема московского футбольного клуба ЦСКА попала в топ-10 самых красивых в мире по версии читателей английского журнала The Sun. Логотип армейцев занял 9-ую строчку в опросе, получив 42,9 тысяч голосов. Первое место в рейтинге занял марокканский клуб «Раджа Касабланка» с невероятными 3,5 миллионами голосов.
И вот как он выглядит
Второе место в рейтинге заполучил египетский "Аль-Ахли" (3 миллиона голосов), на третьей строчке расположился бразильский «Флуминенсе» (162 тысячи). В десятку таккже попали английский "Ливерпуль", мадридский "Реал", турецкий "Бешикташ", чилийский «Коло Коло».
В этом видео можно увидеть всю десятку логотипов:
7. Barcelona ✨— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 30, 2021
2. Al Ahly ????
The world's most beautiful football badges pic.twitter.com/vCLOoFphnM
Последний ребрендинг эмблемы ЦСКА произошел в 2008 году