«Красная машина» устроила камбэк за 12 секунд и зарешала на буллитах

А еще сборная России гарантировала себе место в плей-офф.

Чемпионат мира в этом году такой непредсказуемый, что с турнирными раскладами за день до окончания группового этапа решительно ничего непонятно. Очевидно только то, что для Швеции победа над Россией жизненно важна, причем в основное время. В противном случае «Тре Крунур» практически наверняка поедут домой. Это, согласитесь, весомый аргумент, чтобы последить за игрой.



Шведы в Риге чертовски плохи. На турнир не смогли приехать не только многие игроки из НХЛ, но и некоторые представители КХЛ и SHL. В предыдущие годы у скандинавов команда была куда представительнее. Да еще и главный тренер дебютант. У Юхана Гарпенлева пока первый блин выходит комом, и в случае первого в истории не выхода в четвертьфинал его могут и уволить. У его команды большие проблемы с реализацией и обороной. Все это было на руку России, которая, как и обещали, вышла на игру в практически сильнейшем составе. В плей-офф добавится только Сергей Бобровский.





Этот матч стал первым на турнире для Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, которые уже прошли карантин, три дня потренировались и наконец-то смогли быть заявленными. Вернулся после повреждения Григоренко. А вот Шалунов, Кузьменко и Дронов отправились на трибуну. Тарасенко определили в номинально третье звено к Бурдасову и Морозову. Изначально это решение тренерского штаба казалось ошибочным, два героя Баффало-2011 могли просто мешать друг другу. В итоге действительно два форварда похоже плана чувствовали себя неуютно в одной тройке (забегая вперед, в третьем периоде их разбили), однако два неплохих момента в первом периоде у Тарасенко было. Россияне перебросали соперника 13−5, но все равно уступали в счете после 20 минут.



Зуб разбил Раккелю нос и отправился на две минуты в штрафной бокс. У шведов долго ничего не получалось в большинстве, однако за 13 секунд до конца Еспер Фроден все-таки добил шайбу в ворота. В остальном же у «Тре Крунур» и моментов толком не было, соперник играл в биться-бороться, было много стычек, только этим сборную России не переиграешь. Или переиграешь?

Команда Брагина на этом турнире, как правило, в первой половине матча играет не слишком удачно, ребята включаются в середине второго периода. В этот раз шведы просто не позволяли это сделать. Они готовы были пластаться под шайбу, а Рейдеборн раз за разом спасал свою сборную. При этом шансы сравнять счет были. На восьмой минуте второго отрезка классный момент был у Воронкова, была хорошая позиционная атака. Россияне почти уже забили, но в место шайбы в ворота влетел Слепышев. Через секунду что-то подобное исполнил соперник после выхода «один в ноль». Самонов выглядел хорошо, сделал парочку важных сэйвов, а вот нападающие сборной России могли бы сыграть и покреативнее.



Третий период россияне начали в меньшинстве — не лучшая идея, чтобы отыгрываться. Шведы эту попытку не реализовали, но не думали останавливаться и перли в атаку. Потом еще и Нестеров удалился. Все шло к тому, что в день рождения Валерия Брагина (ему 31 мая исполнилось 65 лет) его команда потерпит второе поражение на турнире. Но капитан решил иначе: за семь с половиной минут до конца третьего периода Слепышев с передачи Орлова буквально запихал шайбу в ворота.

И в следующей смене, всего через 12 секунд после гола Антона, Барабанов сделал 2:1. Очко за ассист заработал Тарасенко — не зря Брагин поменял тройки! Камбэк получился эффектным. Но не тут-то было. Олоффсон довольно быстро сравнял счет. Только для Швеции это было слабым утешением — нужно было побеждать в основное время. Этого сделать не получилось. Шведов было даже жалко, правда, они сами виноваты, что упустили такую важную победу.

Зато уйдя в овертайм, Россия гарантировала себе место в плей-офф. В овертайме заброшенных шайб так и не увидели телезрители (на арену болельщиков пустят только завтра), победителя определяли по буллитам. Победный оказался на счету Тарасенко — Владимир исполнил так, что дух захватил. Соперник команды Брагина по четвертьфиналу станет известен после завтрашних заключительных матчей группового этапа. Россияне сыграют с белорусами, в случае победы они займут первое место в группе А. Шведы же летят домой.