Плющенко выехал на лед своей академии на Porsche и был высмеян в Сети

Подписчики не поняли оригинального перфоманса от двукратного олимпийского чемпиона и назвали это действо "понтами" и "маразмом".

Известный в прошлом фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко выехал на зеленом "Порше" на лед своей академии. Зачем он это сделал - загадка. Наверное, чтобы опубликовывать эти "танцы на льду" в своем Instagram и удивить подписчиков.