Плющенко выехал на лед своей академии на Porsche и был высмеян в Сети (3 фото)
Подписчики не поняли оригинального перфоманса от двукратного олимпийского чемпиона и назвали это действо "понтами" и "маразмом".
Подписчики не поняли оригинального перфоманса от двукратного олимпийского чемпиона и назвали это действо "понтами" и "маразмом".
Известный в прошлом фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко выехал на зеленом "Порше" на лед своей академии. Зачем он это сделал - загадка. Наверное, чтобы опубликовывать эти "танцы на льду" в своем Instagram и удивить подписчиков.
Но подписчики такой перфоманс не оценили. И назвали поступок Плющенко смешным и бессмысленным. Большинство выразило мнение, что это маразм, выпендреж и понты. Напомним, что годом ранее Плющенко уже подвергался критике общественности похвастался новым Porsсhe красного цвета. Урока олимпийский чемпион не усвоил. Впрочем, какой мальчишка устоит перед машиной?