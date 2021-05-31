Плющенко выехал на лед своей академии на Porsche и был высмеян в Сети (3 фото)

Подписчики не поняли оригинального перфоманса от двукратного олимпийского чемпиона и назвали это действо "понтами" и "маразмом".

Плющенко выехал на лед своей академии на Porsche и был высмеян в Сети

Известный в прошлом фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко выехал на зеленом "Порше" на лед своей академии. Зачем он это сделал - загадка. Наверное, чтобы опубликовывать эти "танцы на льду" в своем Instagram и удивить подписчиков.

Но подписчики такой перфоманс не оценили. И назвали поступок Плющенко смешным и бессмысленным. Большинство выразило мнение, что это маразм, выпендреж и понты. Напомним, что годом ранее Плющенко уже подвергался критике общественности похвастался новым Porsсhe красного цвета. Урока олимпийский чемпион не усвоил. Впрочем, какой мальчишка устоит перед машиной?

Плющенко выехал на лед своей академии на Porsche и был высмеян в Сети