Сборная России набирает ход перед плей-офф чемпионата мира. Команда Брагина разобралась со швейцарцами благодаря мастерству Толчинского и Бурдасова — форвард «Авангарда» набрал три очка в 3-м периоде и принес победу.

Сегодня же смогут в Риге сыграют первый матч прилетевшие игроки из НХЛ, и состав теперь очень близок к оптимальному. Григоренко заменит Шалунова в первом звене, Тарасенко сыграет в третьем, Орлов выйдет в паре с Зубом. Если не считать игру с Великобританией, то голы давались нашей сборной на этом турнире с трудом (в среднем три за матч), но теперь с этим будет полегче. К обороне же и Самонову особых вопросов нет.

Швеция сохранила шансы на выход в четвертьфинал, победив Словакию 3:1. В равных составах «Тре крунур» не могли придумать, как вскрыть оборону соперника, но спасло большинство, победный гол при розыгрыше лишнего забил Олафссон из «Баффало». При этом сами шведы 4 раза удалялись, в том числе нарушали правила в чужой зоне, такая недисциплинированность может им дорого стоить. Сборную Швеции сегодня устроит только победа в основное время, иначе они впервые в своей истории не выйдут из группы и займут место ниже 8-го. Но подопечные Гарпенлова потратили много сил со словаками, и играть придется без дополнительного отдыха. А России как раз надо проверить свои силы на таком сопернике, к тому же у тренера Брагина сегодня день рождения, подвести в таком матче нельзя. В