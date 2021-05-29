Сборная России по хоккею после двухдневной паузы проведет пятый матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Швейцарии.

Россияне лидируют в таблице группы А с девятью очками, швейцарцы поднялись на второе место после крупной победы над словаками (8:1). Сборная Швейцарии в оставшихся матчах предварительного этапа встретится с командами Великобритании и Белоруссии — аутсайдерами группы. Следующим соперником подопечных Валерия Брагина будет команда Швеции, занимающая пятое место.





К сборной России присоединились игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). Оба прошли карантин и уже провели первую тренировку. Орлов занимался в паре с Григорием Дроновым, а Тарасенко — с пропускавшими последние матчи из-за травм защитником Артемом Зубом, а также нападающими Андреем Кузьменко и Михаилом Григоренко. Есть вероятность, что Зуб, Кузьменко и Григоренко могут сыграть со швейцарцами.



По индивидуальной программе занимался форвард Константин Окулов, который получил повреждение в первой игре с чехами. В субботу в Ригу приедет вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который сможет помочь команде уже в плей-офф.

Первый номер драфта пока в тени

За последние годы сборная Швейцарии по своему уровню вплотную подошла к давним фаворитам чемпионатов мира. Этого удалось добиться благодаря высокому уровню национального чемпионата, швейцарские хоккеисты играют ведущие роли в НХЛ. В 2013 и 2018 годах команда добиралась до финала чемпионата мира, но оба раза уступила шведам.



Швейцарцы в Риге выиграли у чехов (5:2), датчан (1:0) и словаков (8:1), на этом фоне разгром от шведов (0:7) кажется нелогичным. В той игре не выручил опытный вратарь Леонардо Дженони, пропустивший от скандинавов четыре шайбы. В следующей игре со словаками швейцарцы сполна реабилитировались за поражение, шестое очко набрал один из лучших бомбардиров и снайперов нынешнего турнира Грегори Хоффман (четыре гола + две передачи). Четыре шайбы на турнире также забросил форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер.





При этом ни одной шайбы не забросил первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир, на счету которого две голевые передачи. Форвард «Нью-Джерси» играет в одном звене с сыном известного защитника «Крыльев Советов» Константина Курашева Филиппом, который выступает за «Чикаго».



Команды России и Швейцарии в 18-й раз сыграют друг с другом на чемпионате мира, на счету россиян 13 выигранных матчей и две ничьи. Памятными являются две победы швейцарцев в 1998 и 2000 годах. На первенстве 1998 года сборная Швейцарии впервые обыграла россиян (4:2), что потом не позволило сборной России выйти в полуфинал по итогам второго группового этапа. Спустя два года в Санкт-Петербурге российская команда, состоявшая, в основном, из игроков НХЛ, уступила со счетом 2:3 и по итогам турнира также не вышла в плей-офф.