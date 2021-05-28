59-летний красноярец подтянулся 4096 раз и попал в Книгу рекордов (1 фото + 1 видео)
И это уже третий мировой рекорд сибиряка.
И это уже третий мировой рекорд сибиряка.
Книга рекордов Гиннесса официально признала рекорд 59-летнего красноярца Николая Каклимова в подтягивании на перекладине. Мужчина за 6 часов сумел подтянуться 4096 раз, что на 213 повторений больше, чем у предыдущего обладателя рекорда - чеха Яна Кареса.
Николай Каклимов побил рекорд еще в марте с соблюдением всех норм и требований - то есть с наличием видеозаписи и экспертов-наблюдателей. Однако ответ от представителей Книги рекордов Гиннеса пришел только вчера.
«На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен» - рассказал сибиряк после 6 часов потягиваний
Бывшему десантнику и рабочему алюминиевого завода Николайю Каклимову также принадлежат рекорды в 12-часовом "марафоне" - 4989 подтягиваний и 24-часовом - 7345 повторений. И останавливаться несгибаемый сибиряк не намеревается.