В Польше избили фанатов "Манчестер Юнайтед" (2 фото)
Футбольные хулиганы напали на английских болельщиков, когда те мирно попивали пиво в летнем баре.
Футбольные хулиганы напали на английских болельщиков, когда те мирно попивали пиво в летнем баре.
Три болельщика клуба "Манчестер Юнайтед" стали жертвами футбольных хулиганов в польском Гданьске. Англичане спокойно попивали пиво в уличном кафе в ожидании финального матча Лиги Европы, в котором должны были сойтись "МЮ" и "Вильярреал",пока на них не не набросились фанаты местной "Легии", решив, видимо, показать, кто в доме хозяин.
В ролике, заснятом очевидцами, видно, как целая толпа запрудила улицу и кинулась в сторону кафе. После недолгой потасовки, криков и звуков разбивающихся бутылок, хулиганы так же бы исчезли, как и появились. Оставив после себя, разгромленное кафе и обиженных таким гостеприимством англичан.
Pewne osoby ze środowiska kibicowskiego (celowo nie użyłem słowa "kibice") Lechii Gdańsk, postanowiły zaatakować restaurację, w której siedzieli kibice Manchesteru United. Brak słów. #UEL #UELfinal pic.twitter.com/pzVvJ4ysDI— Footbreak (@footbreak_yt) May 25, 2021
Говорят, поклонники "МЮ" пострадали не сильно, больше досталось заведению. Английский футбольный клуб помог своим болельщикам и начал сотрудничать с местной полицией, чтобы та нашла хулиганов.
"Персонал клуба помогал нескольким болельщикам "Юнайтеда" в Гданьске вчера вечером и сегодня после инцидента, когда на некоторых из наших болельщиков напали возле бара в городе", - сообщили в "МЮ".
Мэр Гданьска Александра Дулькевич уже осудила нападение на болельщиков из Англии. Похоже, местным хулиганам достанется.