В Польше избили фанатов "Манчестер Юнайтед"

Футбольные хулиганы напали на английских болельщиков, когда те мирно попивали пиво в летнем баре.

Три болельщика клуба "Манчестер Юнайтед" стали жертвами футбольных хулиганов в польском Гданьске. Англичане спокойно попивали пиво в уличном кафе в ожидании финального матча Лиги Европы, в котором должны были сойтись "МЮ" и "Вильярреал",пока на них не не набросились фанаты местной "Легии", решив, видимо, показать, кто в доме хозяин.

В ролике, заснятом очевидцами, видно, как целая толпа запрудила улицу и кинулась в сторону кафе. После недолгой потасовки, криков и звуков разбивающихся бутылок, хулиганы так же бы исчезли, как и появились. Оставив после себя, разгромленное кафе и обиженных таким гостеприимством англичан.