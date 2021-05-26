Боец UFC спародировал Сильвестра Сталлоне

Действующий чемпион в полутяжелом весе возомнил себя самим Рокки.

Польский боец смешанного стиля Ян Блахович спародировал актера Сильвестра Сталлоне в его знаменитом фильме "Рокки 4".

Блахович воспроизвел одну из "классических" сцен фильма - когда Рокки Бальбоа выкрикивает имя своего противника - советского тяжеловеса Ивана Драго. Польский спортсмен, в свою очередь, выкрикнул имя своего следующего оппонента - Гловера Тейшеры.