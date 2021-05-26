Боец UFC спародировал Сильвестра Сталлоне (3 фото)
Действующий чемпион в полутяжелом весе возомнил себя самим Рокки.
Действующий чемпион в полутяжелом весе возомнил себя самим Рокки.
Польский боец смешанного стиля Ян Блахович спародировал актера Сильвестра Сталлоне в его знаменитом фильме "Рокки 4".
Блахович воспроизвел одну из "классических" сцен фильма - когда Рокки Бальбоа выкрикивает имя своего противника - советского тяжеловеса Ивана Драго. Польский спортсмен, в свою очередь, выкрикнул имя своего следующего оппонента - Гловера Тейшеры.
Are you there? Nobody's gonna throw me off the top.#LegendaryPolishPower #training #RockyStyle pic.twitter.com/O8oB9u2Qjr— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) May 24, 2021
Ян Блахович -действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. В начале марта 38-летний поляк уже защитил защитил титул в поединке с Исраэлом Адесаньей. Поединок с Гловером Тейшеры намечен на 4 сентября.