Скандал на ЧМ-2021 по хоккею

Флаг Беларуси в Риге заменили на бело-красно-белый, а сборную предлагают отстранить.

Сейчас про это не вспоминают, но в мае 2017-го совместная заявка Риги и Минска на ЧМ-2021 по хоккею в упорном голосовании опередила финскую – с Тампере и Хельсинки. Одна из причин той победы – латвийско-белорусская концепция с лозунгом «Страсть. Без границ», цель которой была показать хорошие отношения между одной страной – из Евросоюза – и другой, в него не входящей. В 2021-м турнир полностью переехал в Ригу, ИИХФ лишила Минск права проведения своей части (из-за политической ситуации в стране прошлой осенью и, будем честны, давления спонсоров ЧМ и стран-участниц на Фазеля), границы в мире стали четкими как никогда, а словосочетание «хорошие отношения» к Латвии и Беларуси уже никак не применить. Более того, их отношения продолжают портиться – прямо во время турнира. В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы, где расположены флаги всех стран-участниц ЧМ-2021. Вместо официального красно-зеленого политики повесили бело-красно-белый флаг с гербом «Погоня».

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!», – написал Стакис в своем твиттере, продублировав это и на белорусском языке с хэштегами #FreeBelarus и #ЖывеБеларусь. Бело-красно-белый флаг сейчас считается символом белорусской оппозиции – он активно использовался протестующими во время массовых митингов в 2020-м. При этом флаг в свое время был государственным: в 1918-1919 годах в Белорусской народной республике, а затем после распада СССР в 90-е годы, пока в 1995-м его не сменил красно-зеленый. В Беларуси уже отреагировали на замену флага: посла Латвии Эйнарса Семаниса в Минске вызывали в МИД, а затем стало известно, что всех сотрудников посольства обязали покинуть страну в течение 24 часов. «Для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации, – заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. – Это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости. А на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности. От латвийской стороны потребовано провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь. Послу вручена соответствующая нота протеста».

Другие белорусские политики вообще сравнивают снятие флага с действиями фашистов во время войны и предлагают судить мэра Риги. Глава федерации хоккея Дмитрий Басков объявил, что официальная нота протеста в адрес президента ИИХФ Рене Фазеля уже направлена и даже добавил, что снятый флаг не единственная проблема – в местах пребывания сборной проходят несанкционированные пикеты. Акция Стакиса и Ринкевича – реакция на задержание бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича: накануне самолет рейса Афины – Вильнюс с Протасевичем на борту совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Против журналиста в Беларуси возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков – ему грозит до 15 лет лишения свободы. Замена флага – пожалуй, самая невинная из реакций Латвии: МИД страны также объявил, что вышлет всех белорусских дипломатов, политики подписали документ с требованием запретить полеты над Беларусью, а местная авиакомпания airBaltic уже изменила маршруты своих рейсов.