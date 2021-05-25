Бывший президент Эстонии предложил отстранить Белоруссию от участия в ЧМ по хоккею (4 фото)
Политик считает, что это "причинит боль диктатору" Александру Лукашенко.
Политик считает, что это "причинит боль диктатору" Александру Лукашенко.
После "акта государственного терроризма", что случился с пассажирским лайнером ирландских авиалиний в небе над Белоруссией, европейские политики соревнуются на самое оригинальное наказание для Александра Лукашенко.
Вот и бывший президент Эстонии, а ныне дипломат Тоомас Хендрик Ильвес решил отличиться и призвал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) отстранить сборную Белоруссии от участия в чемпионате мира-2021, который проходит в Риге. По мнению политика, это, как ничто другое причинило бы боль главе Белоруссии.
«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира. Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», - написал в своем Твиттере политик.
The @IIHFHockey or International Ice Hockey Federation can and should immediately kick out Belarus from the ongoing World Championship in Riga.— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) May 23, 2021
This will hurt the hockey-loving dictator Lukashenka more than anything, showing the immediate effect of state organized terrorism
Реакции от IIHF пока не последовало, и вряд ли последует. Кому нужен очередной скандал на ровном месте?
Но, возможно, Ильвес в чем-то прав. Отстранение сборной Белоруссии причинило бы боль не только президенту, но и целой нации. Ведь белорусские спортсмены на этом турнире показывают феноменальные успехи. 23 мая сборная Белоруссии впервые в истории чемпионатов мира обыграла Швецию со счетом 1:0. Правда, в следующей игре белорусы все же уступили чехам - 2:3. Но чемпионат мира только начался. А у национальной сборной Белоруссии есть и боевой настрой, и хороший задел на успехи в будущих матчах.