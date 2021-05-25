Политик считает, что это "причинит боль диктатору" Александру Лукашенко.

После "акта государственного терроризма", что случился с пассажирским лайнером ирландских авиалиний в небе над Белоруссией, европейские политики соревнуются на самое оригинальное наказание для Александра Лукашенко.

Вот и бывший президент Эстонии, а ныне дипломат Тоомас Хендрик Ильвес решил отличиться и призвал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) отстранить сборную Белоруссии от участия в чемпионате мира-2021, который проходит в Риге. По мнению политика, это, как ничто другое причинило бы боль главе Белоруссии.