Овечкин сломал клюшку и матом накричал на вратаря Самсонова (2 фото + 2 гиф)
Несмотря на обидное поражение были в этом матче и светлые моменты. Великий и ужасный Ови забил свою 800-ю шайбу и побил рекорд. Такого количества голов больше нет ни у кого из действующих игроков НХЛ.
Несмотря на обидное поражение были в этом матче и светлые моменты. Великий и ужасный Ови забил свою 800-ю шайбу и побил рекорд. Такого количества голов больше нет ни у кого из действующих игроков НХЛ.
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин вышел из себя из-за ошибки вратаря Ильи Самсонова и наорал на того благим матом.
И капитана можно понять: в моменте с решающим голом Самсонов вышел из ворот и оставил шайбу одноклубнику, однако того опередил соперник и вколотил шайбу, переиграв потерявшего ворота голкипера.
Овечкин был настолько разъярен, что сломал о бортик клюшку и испугал сидевшего рядом Евгения Кузнецова. А затем закричал на Самсонова: «Тридцать раз, б**ть, тридцать, сука, раз говорил, б**ть».
DOUBLE OT WINNER FROM CRAIG SMITH!! ???? #StanleyCup pic.twitter.com/yeDVHt2anj— NHL (@NHL) May 20, 2021
Для тех, кто следит за играми НХЛ, уже понятно, о чем кричал голкиперу Овечкин. Самсонов уже в третий раз наступает на одни и те же грабли - покидает ворота и пропускает шайбу.
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Из-за ошибки Ильи Самсонова "Бостон Брюинз" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 3:2. Но не обошлось и без светлых моментов - Овечкин в этом матче забил свою 800-ю шайбу и побил рекорд. На данный момент в НХЛ больше нет игроков с таким количеством голов.