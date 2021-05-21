Овечкин сломал клюшку и матом накричал на вратаря Самсонова

Несмотря на обидное поражение были в этом матче и светлые моменты. Великий и ужасный Ови забил свою 800-ю шайбу и побил рекорд. Такого количества голов больше нет ни у кого из действующих игроков НХЛ.

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин вышел из себя из-за ошибки вратаря Ильи Самсонова и наорал на того благим матом.

И капитана можно понять: в моменте с решающим голом Самсонов вышел из ворот и оставил шайбу одноклубнику, однако того опередил соперник и вколотил шайбу, переиграв потерявшего ворота голкипера.

Овечкин был настолько разъярен, что сломал о бортик клюшку и испугал сидевшего рядом Евгения Кузнецова. А затем закричал на Самсонова: «Тридцать раз, б**ть, тридцать, сука, раз говорил, б**ть».