Овечкин сломал клюшку и матом накричал на вратаря Самсонова (2 фото + 2 гиф)

Несмотря на обидное поражение были в этом матче и светлые моменты. Великий и ужасный Ови забил свою 800-ю шайбу и побил рекорд. Такого количества голов больше нет ни у кого из действующих игроков НХЛ.

Овечкин сломал клюшку и матом накричал на вратаря Самсонова

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин вышел из себя из-за ошибки вратаря Ильи Самсонова и наорал на того благим матом.


И капитана можно понять: в моменте с решающим голом Самсонов вышел из ворот и оставил шайбу одноклубнику, однако того опередил соперник и вколотил шайбу, переиграв потерявшего ворота голкипера.


Овечкин был настолько разъярен, что сломал о бортик клюшку и испугал сидевшего рядом Евгения Кузнецова. А затем закричал на Самсонова: «Тридцать раз, б**ть, тридцать, сука, раз говорил, б**ть».

Для тех, кто следит за играми НХЛ, уже понятно, о чем кричал голкиперу Овечкин. Самсонов уже в третий раз наступает на одни и те же грабли - покидает ворота и пропускает шайбу.

Матч с «Питтсбургом» 17 января

Матч с «Питтсбургом» 17 января Посмотреть
Матч с «Питтсбургом» 17 января
Источник: tribuna.com

Матч против «Филадельфии» 13 апреля

Матч против «Филадельфии» 13 апреля Посмотреть
Матч против «Филадельфии» 13 апреля
Источник: tribuna.com

Из-за ошибки Ильи Самсонова "Бостон Брюинз" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 3:2. Но не обошлось и без светлых моментов - Овечкин в этом матче забил свою 800-ю шайбу и побил рекорд. На данный момент в НХЛ больше нет игроков с таким количеством голов.