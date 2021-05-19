13-летние хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Саратове (2 фото + 1 видео)
В полиции уже заинтересовались неспортивным поведением подрастающего поколения.
В полиции уже заинтересовались неспортивным поведением подрастающего поколения.
Финальный матч международного турнира по хоккею среди юных спортсменов 2008 года рождения в Саратове закончился массовой дракой обеих команд. На лед выкатились даже запасные игроки. Эту грандиозную и недетскую баталию не в силах были остановить даже судьи и высыпавшие на площадку родители.
Драка произошла в конце третьего периода при счете 6:3 в пользу "Айсберга" - команды из Горячего ключа. Они и набросились на игроков самарского клуба "Олимп", которые нарушили правила.
Главное управление МВД после того как видео разошлось по Сети решило провести проверку случившегося, хотя директор физкультурно-оздоровительного комплекса "Заводской", где проводился турнир, Максим Даниленко заявил, что все ссоры урегулированы, а дети не пострадали.
Саратов - город боевой славы.— Ivan Kirshin (@i_kirshin) May 17, 2021
Из-за драки игру остановили на 1 минуту 16 секунд. Победа в итоге досталась команд из Горячего ключа - 6:3.