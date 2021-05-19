13-летние хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Саратове

В полиции уже заинтересовались неспортивным поведением подрастающего поколения.

Финальный матч международного турнира по хоккею среди юных спортсменов 2008 года рождения в Саратове закончился массовой дракой обеих команд. На лед выкатились даже запасные игроки. Эту грандиозную и недетскую баталию не в силах были остановить даже судьи и высыпавшие на площадку родители.

Драка произошла в конце третьего периода при счете 6:3 в пользу "Айсберга" - команды из Горячего ключа. Они и набросились на игроков самарского клуба "Олимп", которые нарушили правила.