Самый любопытный из болельщиков едва не лишился руки.

Во время ралли "Пикник" в Ленинградской области произошла авария, которая легко могла закончится травмами или даже гибелью нескольких зрителей. На одном из поворотов "Гольф" спортсменов из Карелии занесло и водитель не справился с управлением. Кувыркаясь, машина полетела на зрителей, большинство из которых смотрели на экраны своих смарфонов, записывая гонку на камеру. Поэтому на опасность среагировали они поздно. И их спас счастливый случай - буквально 10 сантиметров отделяло как минимум двоих людей от трагедии. Одному мужчине едва не травмировало руку, но он в последние доли секунды успел прижать ее к телу.

Гонщик Олег Лозинский, попавший в аварию, был возмущен действиями, точнее, бездействием организаторов мероприятия. По его словам, на этом повороте людей быть не должно было.

«Нужно задавать вопрос организаторам, почему нет контроля безопасности на трассе. Кстати, когда я пришёл в себя, я увидел, что после аварии люди продолжали стоять в том же месте. Я показывал видео [организаторам ралли], пытаясь замедлить. Они всё видели, но никакой реакции от них не было», - заявил Лодзинский.