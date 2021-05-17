Шведского тренера «Ростов-Дона» растрогал подарок российского болельщика

Тут любой прослезится!

Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон в знак благодарности за победу получил от болельщика небольшой презент, который заставил его прослезиться. Об этом швед написал на своей страничке в "Твиттере".





«Россия, конечно, особенная во многих отношениях страна, и когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону преподносит тебе это в знак признательности после первого матча, то наворачиваются слезы», - написал тренер.