Шведского тренера «Ростов-Дона» растрогал подарок российского болельщика (3 фото)
Тут любой прослезится!
Тут любой прослезится!
Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон в знак благодарности за победу получил от болельщика небольшой презент, который заставил его прослезиться. Об этом швед написал на своей страничке в "Твиттере".
«Россия, конечно, особенная во многих отношениях страна, и когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону преподносит тебе это в знак признательности после первого матча, то наворачиваются слезы», - написал тренер.
Ryssland är ju speciellt på många sätt och när ett äldre Rostov-Don Fan ger mig detta efter matchen för att visa sin tacksamhet så blir man ju tårögd....#рыбы pic.twitter.com/povAKXRD51— Per Johansson (@globe099) May 6, 2021
Водку с копченой рыбой Юханссону вручили после полуфинального матча между «Ростов-Доном» и «Астраханочкой», в котором клуб шведского тренера одержал верх со счетом 35:25. Даже интересно, что ему подарят, если ростовчанки в финальном матче одолеют ЦСКА.