Кадыров упрекнул Нурмагомедова за выступления без российского флага (2 фото)
И назвал бойца смешанных единоборств проектом UFC.
И назвал бойца смешанных единоборств проектом UFC.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом включении в Instagram вспомнил, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил на ринг с российским или хотя бы дагестанским флагом.
«Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана» - заявил чеченский лидер.
Отказ от госсимволики, по мнению Кадырова, означает, что Нурмагомедов является стопроцентным проектом UFC. Также об этом говорит и тот факт, что любой боец, который пропустил бой, тут же снимался с рейтинга - но только не Нурмагомедов. При этом он добавил, что не считает бои дагестанского бойца подставными.
Но несмотря на оговорки про подставные бои, Кадыров решил проверить навыки Нурмагомедова и выставить против него бойца из клуба "Ахмат".
«Я готов выставить любой вес и любой гонорар, если Хабиб выступит в "Ахмате". Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в "Ахмате" любого? Я готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в "Ахмате" с нашим одноклубником, и посмотрим, чья возьмет!»
Мнение Кадырова раскритиковали многие спортсмены. Не сдержался даже глава M-1 Global? российский промоутер Вадим Филькельштейн:
«Смешанные единоборства не олимпийский вид спорта, чтобы выходить под российским флагом. Но, мне кажется, Хабиб всегда представлял Россию и Дагестан. Не видел, чтобы другие бойцы выходили под чьим-то флагом. Хабиб не проект UFC. Его, наоборот, не хотели двигать — не давали титульного боя. Он очень долго шел к успеху и ушел без поражений. Я не знаю вообще, откуда такое мнение? Таким бойцам, как Емельяненко и Нурмагомедов, вообще ничего доказывать не надо. Они уже всё доказали на ринге».
Тем временем любители смешанных единоборств и, особенно, фанаты Нурмагомедова с замиранием сердца ждут, что ответит их кумир по поводу "проекта UFC" и примет ли предложение провести бой, чтобы доказать свою "крутость".