Кадыров упрекнул Нурмагомедова за выступления без российского флага

И назвал бойца смешанных единоборств проектом UFC.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом включении в Instagram вспомнил, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил на ринг с российским или хотя бы дагестанским флагом.

«Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана» - заявил чеченский лидер.

Отказ от госсимволики, по мнению Кадырова, означает, что Нурмагомедов является стопроцентным проектом UFC. Также об этом говорит и тот факт, что любой боец, который пропустил бой, тут же снимался с рейтинга - но только не Нурмагомедов. При этом он добавил, что не считает бои дагестанского бойца подставными.