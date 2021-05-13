Хоккеисты "Трактора" и "Нефтяника" устроили массовую драку в финале ЮХЛ

Далеко не детские страсти разыгрались на юниорском турнире. Досталось даже арбитрам!

В полуфинальном матче Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) между челябинским "Трактором" и альметьевским "Нефтяником" произошла массовая драка, в которой досталось даже судьям.

Встреча ознаменовалась далеко не юниорским противостоянием: в конце третьего периода, при счете 4:2 в пользу "Нефтяника", в борьбе за шайбу игрок "Трактора" совершил фол, грубо толкнув соперника. У борта тут же завязалась драка между четырьмя спортсменами. Оставшиеся игроки в беде одноклубников не бросили и вскоре на льду команды сошлись "стенка на стенку". Одному из арбитров, который пытался разнять разъяренных юниоров, в ходе потасовки дважды досталось кулаком по лицу.