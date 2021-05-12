Футболист АПЛ избил прохожего и угодил за решетку

Свои Кокорины и Мамаевы есть везде.

Нападающий английского клуба «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни оказался в центре скандала, после того как Сеть утекло видео, с его нападением на прохожего.







В ролике видно, как 24-летний футболист подбегает к мужчине, выбивает из его рук мобильный телефон, пытается разбить, пиная его ногами, а затем с кулаками набрасывается на автора видео.