Футболист АПЛ избил прохожего и угодил за решетку (3 фото)
Свои Кокорины и Мамаевы есть везде.
Свои Кокорины и Мамаевы есть везде.
Нападающий английского клуба «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни оказался в центре скандала, после того как Сеть утекло видео, с его нападением на прохожего.
В ролике видно, как 24-летний футболист подбегает к мужчине, выбивает из его рук мобильный телефон, пытается разбить, пиная его ногами, а затем с кулаками набрасывается на автора видео.
Oli mcburnie my number 9 ????????— ً (@SufcLuke_) May 9, 2021
pic.twitter.com/anhVwhz2JG
Неизвестно, что стало причиной конфликта. Скорее всего, драчливому шотландцу не понравилось, что его снимают на камеру. Пострадавший получил травму лица и обратился в полицию. Футболиста задержали до выяснения обстоятельств.
Действия спортсмена осудили как фанаты, так и футбольный клуб. Пока Оливер Макбарни «отдыхает» за решеткой, руководство «Шеффилд Юнайтед» проводит собственное расследование. Похоже, кому светят "лавры" Кокорина с Мамаевым.