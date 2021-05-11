Пилот F1 Мазепин перед гонкой преклонил колено и оскорбил иностранцев

Правда, оскорбились они после, когда спортсмен написал, что встал на колено не в поддержку BLM, а в честь Дня Победы.

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин 9 мая на общем построении спортсменов перед гонкой впервые преклонил колено, однако сделал он это не в поддержку движения Black Lives Matter, а в память о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил позднее в соцсетях, чем вызвал гнев и недовольство иностранных фанатов "Формулы-1".





По их мнению, Мазепин не должен был использовать этот жест, поскольку им выражают только солидарность в борьбе с расизмом.





«Он буквально дал всем понять, что его не волнует борьба с расизмом», «В России 9 мая вспоминают погибших, а Никита так и не понял, зачем пилоты преклоняют колено», «То есть, по сути, ты отдал должное России, но не вопросам равенства. Это немного неуважительно», «Тот факт, что он преклоняет колено в память о Второй мировой войне, но не в честь BLM-движения, прямо говорит о том, что ему не нравятся темнокожие люди. Подтверждение: до этого момента он не вставал на колено в честь BLM», «Что, черт возьми с ним не так? Он специально подчеркивает, что сделал это не для BLM, а значит он должен был выбрать другой жест...» — примерно такие комментарии оставляли под постами Мазепина оскорбленные юзеры.