Владелец компании Space 11 намерен устроить в космосе бои без правил

Звучит как безумие, но через каких-нибудь лет 10 это может стать реальностью. Более того, эту идею поддержал советский физиолог, который работал с Гагариным.

Итальянский продюсер и владелец компании Space 11 умеет вглядываться в будущее и видеть в нем возможную многомиллионную прибыль. Чутье Адреа Ерволино подсказало, что неплохо было бы застолбить идею об организации боев по смешанным единоборствам в космосе.

Бизнесмен заявил, что его компания нацелена на создание реалити-шоу в открытом космосе под названием Galactic Combat. По его мнению, это не только удивит всех фанатов смешанных единоборств и объединит весь мир у экранов, но и откроет совершенно новый вид спорта.

Как рассказал Ерволино, 40 бойцов пройдут суровый отбор, 8 из них сразятся на Земле и только двое финалистов отправятся на орбиту, где проведут решающий поединок в невесомости. К работе над проектом Ерволино уже привлек бывшего бойца MMA Джона Льюиса. Предполагается, что первый поединок в космосе состоится уже через два года.

Как не странно, но фантастическую идею итальянца поддержал психолог и физиолог Леонид Китаев-Смык, который работал над программой подготовки первого отряда космонавтов СССР и тренировал Юрия Гагарина и Германа Титова.

«Это замечательная идея, молодцы! Это будет уже не просто борцовский поединок — для космоса, для условий невесомости придется разрабатывать новые виды спорта. Возникает своего рода новая культура», - прокомментировал задумку Ерволино Китаев-Смык.

Насчет космической культуры советский специалист, конечно, прав. Она неизбежно появится, когда в космос начнут массово летать туристы и тем более, когда на орбите построят отель, начало возведения которого намечено на 2025 год.

Ведь космотуристов нужно будет как-то развлекать. И идей для развлечений - непочатый край. Как, например, насчет стриптиза в невесомости? Ведь без земной гравитации это представление будет куда зрелищней!