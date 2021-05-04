Фанаты "Арсенала" и "Спартака" устроили потасовку на трибунах в Туле

Руками и ногами ребята работали мало и неохотно, зато креслами друг друга забрасывали с превеликим удовольствием.

Во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Арсеналом" и "Спартаком" в Туле произошла потасовка фанатов.

Уже к 22-ой минуте встречи гости из столицы открыли счет, после чего трибуны пришли в движение. Все началось со словесных перепалок, оскорблений и кричалок. А закончилось локальными драками и летающими креслами из сектора в сектор. Работникам стадиона пришлось вызывать бойцов ОМОНа, которые одним своим видом охладили пыл самых воинственных хулиганов. И второй тайм прошел в относительной тишине и спокойствии.