Фанаты "Арсенала" и "Спартака" устроили потасовку на трибунах в Туле (2 фото + 1 видео)
Руками и ногами ребята работали мало и неохотно, зато креслами друг друга забрасывали с превеликим удовольствием.
Руками и ногами ребята работали мало и неохотно, зато креслами друг друга забрасывали с превеликим удовольствием.
Во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Арсеналом" и "Спартаком" в Туле произошла потасовка фанатов.
Уже к 22-ой минуте встречи гости из столицы открыли счет, после чего трибуны пришли в движение. Все началось со словесных перепалок, оскорблений и кричалок. А закончилось локальными драками и летающими креслами из сектора в сектор. Работникам стадиона пришлось вызывать бойцов ОМОНа, которые одним своим видом охладили пыл самых воинственных хулиганов. И второй тайм прошел в относительной тишине и спокойствии.
В итоге "Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1, и набрав 50 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с 23 баллами находится на 13 месте.