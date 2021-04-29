Житель Курска на спор побил три мировых рекорда

Чемпион по силовому экстриму посмотрел видеоролик с похожими упражнениями и пообещал друзьям сделать лучше. Изначально он планировал побить только один рекорд. Но сам того не заметив, побил три. Когда спор зашел слишком далеко!

Весьма необычный рекорд побил курянин Иван Шурупов. Он смог стоя на руках протащить 2-тонный внедорожник на 15 метров. 21-летний чемпион по силовому экстриму в разговоре с друзьями пообещал, что сделает это на спор. И, собственно, сделал - побив не один, как предполагалось, а сразу три мировых рекорда.





Во-первых, он протащил внедорожник в стойке на руках на 15 метров, во-вторых, преодолел 10 метров за 26,7 секунды, и в третьих, прошел на руках 15 метров за минуту.