Тренировку канадских футболистов сорвал забежавший на поле аллигатор

Незваный гость пришел понежиться на мягком газоне. И крики испуганных спортсменов хладнокровную рептилию нисколько не смутили.

Весьма необычный гость посетил тренировку футбольного клуба "Торонто". Крупный аллигатор каким-то образом проник на поле и сорвал разминку спортсменов. И как не пытались шокированные футболисты и водитель электрокара прогнать рептилию с уютного газона, сделать им этого так и не удалось.

Футболистам только и оставалось, что снимать аллигатора на мобильные телефоны. К счастью, рептилия самостоятельно покинула поле, пока спортсмены не осмелели настолько, чтобы начать делать с опасным хищником селфи.