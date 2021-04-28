Тренировку канадских футболистов сорвал забежавший на поле аллигатор (2 фото + 1 видео)
Незваный гость пришел понежиться на мягком газоне. И крики испуганных спортсменов хладнокровную рептилию нисколько не смутили.
Незваный гость пришел понежиться на мягком газоне. И крики испуганных спортсменов хладнокровную рептилию нисколько не смутили.
Весьма необычный гость посетил тренировку футбольного клуба "Торонто". Крупный аллигатор каким-то образом проник на поле и сорвал разминку спортсменов. И как не пытались шокированные футболисты и водитель электрокара прогнать рептилию с уютного газона, сделать им этого так и не удалось.
Футболистам только и оставалось, что снимать аллигатора на мобильные телефоны. К счастью, рептилия самостоятельно покинула поле, пока спортсмены не осмелели настолько, чтобы начать делать с опасным хищником селфи.
Несколько позже пресс-служба "Торонто" подшутила над инцидентов, заявив на официальной страничке в Twitter, что футбольный клуб на время арендовал Алли Гатора и пригласила всех
в зоопарк на тренировку.
BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) ????#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5