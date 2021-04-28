Тренировку канадских футболистов сорвал забежавший на поле аллигатор (2 фото + 1 видео)

Незваный гость пришел понежиться на мягком газоне. И крики испуганных спортсменов хладнокровную рептилию нисколько не смутили.

Тренировку канадских футболистов сорвал забежавший на поле аллигатор

Весьма необычный гость посетил тренировку футбольного клуба "Торонто". Крупный аллигатор каким-то образом проник на поле и сорвал разминку спортсменов. И как не пытались шокированные футболисты и водитель электрокара прогнать рептилию с уютного газона, сделать им этого так и не удалось.

Источник: youtu.be

Футболистам только и оставалось, что снимать аллигатора на мобильные телефоны. К счастью, рептилия самостоятельно покинула поле, пока спортсмены не осмелели настолько, чтобы начать делать с опасным хищником селфи.


Несколько позже пресс-служба "Торонто" подшутила над инцидентов, заявив на официальной страничке в Twitter, что футбольный клуб на время арендовал Алли Гатора и пригласила всех в зоопарк на тренировку.